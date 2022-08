“Dammi mille euro o ti accoltello e violento tua moglie”, rider minaccia ex datore di lavoro Un imprenditore casertano ha denunciato un rider, suo ex dipendente: l’uomo lo avrebbe minacciato di morte e di violentare sua moglie per ottenere mille euro.

A cura di Nico Falco

Un suo ex dipendente, che aveva in passato lavorato per lui come rider, pretendeva che gli consegnasse mille euro e, di fronte al rifiuto, avrebbe cominciato a insultarlo, a minacciarlo di morte e di violentare la moglie, e avrebbe prima squarciato le ruote a un suo collaboratore e poi avrebbe aggredito quest'ultimo. È quello che ha raccontato ai carabinieri di Orta di Atella, in provincia di Caserta, un imprenditore casertano di 38 anni, titolare di una ditta napoletana di delivery.

I soldi, ha spiegato la vittima in fase di denuncia, sarebbero stati pretesi in virtù di un credito in realtà inesistente. Le minacce sarebbero arrivate prima via chat, inequivocabili: "fammi il bonifico da mille euro se no ti costa caro e amaro, t'abbuff di coltellate", ti riempio di coltellate. Poi il rider sarebbe passato alle vie di fatto, prendendosela con un collaboratore dell'imprenditore: prima gli avrebbe squarciato le gomme dell'automobile, poi lo avrebbe aggredito e minacciato con un coltello.

Il 38enne, che ha presentato due denunce, una il 29 luglio e l'altra il 2 agosto, ha spiegato ai militari di non avere nessun debito con l'ex dipendente, e di avergli già dato dei soldi non dovuti sperando di risolvere così la situazione; malgrado un pagamento di 600 euro, però, il rider non avrebbe mollato la presa, diventando sempre più violento. La sua ricostruzione è in via di accertamento, i militari hanno acquisito i messaggi che l'uomo ha ricevuto in chat e che contengono le minacce. "Sono disperato – scrive l'imprenditore nella denuncia del 2 agosto – temo seriamente per la mia incolumità e per quella dei miei tre figli e di mia moglie in quanto in messaggi audio e video mi ha riferito che doveva violentarla… e quanto accaduto al mio collaboratore dimostra che ormai dalle parole è passato ai fatti".