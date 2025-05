video suggerito

“Dammi 30 euro per la lotteria di quartiere”: minaccia la cugina con un coltello, 30enne arrestato a Pianura L’uomo, poi fuggito in scooter, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri per tentata estorsione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella della lotteria di quartiere è un'antica tradizione rionale che, a Napoli, affonda le sue radici nella notte dei tempi: si paga una cifra per accaparrarsi uno o più numeri e poi si attende l'estrazione, collegata alla smorfia partenopea, dei premi in palio, sperando nella vittoria. Giochi che ora sono perlopiù illeciti e soprattutto desueti, ma non a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo di 34 anni si è recato a casa di una cugina, una donna di 49 anni, chiedendole 30 euro per partecipare, appunto, alla lotteria rionale.

La donna rifiuta di partecipare e il 34enne perde la testa: dalla tasca dei jeans estrae un coltello a serramanico e minaccia la cugina. Fortunatamente, in quel momento sopraggiungono i carabinieri della stazione di Pianura, allertati dal 112: il 34enne getta il coltello e scappa in sella al suo scooter, facendo perdere le sue tracce. I militari dell'Arma recuperano l'arma, finita sotto un'automobile in sosta, e si mettono poi sulle tracce dell'uomo: grazie anche alle informazioni fornite dalla vittima, il 34enne è stato successivamente rintracciato e arrestato per tentata estorsione.