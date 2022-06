Trasporto pubblico a Napoli

Dal Vomero a Capo Miseno in autobus: orario e prezzi delle corse giornaliere Eav Prezzi, orari e percorsi dell’autobus che dal Vomero arriva a Capo Miseno. La linea è stata riattivata dall’Ente Autonomo Volturno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riattivato l'autobus dell'Ente Autonomo Volturno che collegherà con una corsa diretta il Vomero con Capo Miseno. Lo ha fatto sapere la stessa Eav: il bus è operativo a partire da domenica 12 giugno, con 8 corse tra andata e ritorno. Un metodo alternativo per raggiungere insomma Capo Miseno direttamente dal Vomero e con i mezzi pubblici, oltre alle corse già previste da altri mezzi come ad esempio il trasporto su binari.

Orari, percorsi e fermate del bus Vomero-Miseno

Gli autobus partiranno dal Vomero alle 8, alle 9, alle 10 ed alle 11 del mattino, tutti i giorni. Viceversa, le corse di ritorno da Miseno partiranno alle 15, 16, 17 e 18 del pomeriggio. Tutti gli autobus effettueranno il medesimo percorso: partenza da Piazza Francesco Muzii (poco distante da Piazza Medaglie d'Oro al Vomero) e arrivo al capolinea di Miseno, secondo questo percorso:

– P.zza Muzii (capolinea) – P.zza Arenella (palina ANM) – Via Piscicelli (palina ANM altezza civico 98) – Via Altamura (pensilina altezza distributore TOTAL ERG e palina ANM di fronte distributore Q8) – Via Rossini (palina ANM di fronte Piscina) – Vico Acitillo (palina ANM altezza pasticceria De Michele) – Via Gemito (Palina ANM altezza Elettrodomestici Galiano) – Via Cilea (pensilina altezza civico 56 e palina ANM altezza civico 118) – Via Piave (palina ANM altezza Farmacia Minucci e palina ANM altezza edicola) – Viale Traiano (palina ANM) – Loggetta (palina ANM altezza edicola) – imbocco tangenziale – capolinea Miseno.

Quanto costa l'autobus dal Vomero a Miseno

Per poter utilizzare l'autobus dal Vomero a Capo Miseno, servirà un apposito biglietto: la corsa singola costa 2,80 euro se il biglietto viene acquistato presso un punto vendita, altrimenti può essere effettuato anche a bordo ma al prezzo di 3,50 euro sempre per corsa singola.