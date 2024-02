Dal Casertano a Napoli in bici, 14enne si perde e chiede aiuto alla Penitenziaria Un ragazzino di San Marcellino (Caserta) è stato soccorso dagli agenti davanti al carcere di Poggioreale: aveva pedalato per oltre 30 km e non sapeva come tornare a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era partito da San Marcellino, in provincia di Caserta, e, pedalata dopo pedalata, era arrivato fino a Napoli. Dopo una trentina di chilometri, di fronte al carcere di Poggioreale, si era però reso conto di essere finito in una zona che non conosceva e di non avere idea di come fare per tornare a casa. E così, spaventato, ha chiesto aiuto alle prime divise che ha visto. Protagonista della vicenda un 14enne di San Marcellino, soccorso dalla Polizia Penitenziaria davanti alla casa circondariale napoletana.

A rendere nota la vicenda è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che a nome dell'organizzazione si è complimentata coi due agenti che sono intervenuti in soccorso del ragazzino, lo hanno tranquillizzato e hanno contattato i genitori, fornendo loro le indicazioni per venire a recuperare il figlio. Il padre e la madre, che non erano a conoscenza di quel "viaggio" e sono rimasti increduli quando lo hanno saputo, hanno raggiunto il 14enne poco dopo e lo hanno riportato finalmente a casa.

Aggiunge Donato Capece, segretario generale dello stesso sindacato:

Il Sappe esprime il proprio compiacimento al personale di polizia penitenziaria che, con alto senso di responsabilità e dovere, ha consentito al ragazzo di ricongiungersi con la propria famiglia. La loro attenzione ed il loro acume hanno sicuramente permesso che la situazione si mantenesse sotto controllo ed anzi ha permesso al ragazzo ed alla sua famiglia la giusta serenità dopo l'inziale, comprensibile, paura.