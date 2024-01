Da Nennella “vola” anche Finnegan, la nipote del Presidente Usa Joe Biden Una delle nipoti del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è concessa un pranzo nella storica trattoria napoletana, ricevendo il consueto trattamento ironico e scherzoso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Durante queste festività natalizie, che hanno avuto il culmine con il Capodanno – ma che si concluderanno ufficialmente tra qualche giorno, il 6 gennaio, all'Epifania – Napoli è stata presa d'assalto dai turisti, soprattutto il centro storico, grazie a San Gregorio Armeno e alle botteghe dei presepi. Tra coloro che hanno visitato la città non sono mancati ospiti illustri, come ad esempio Finnegan Biden, una delle nipoti del Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden. E, per non farsi mancare una vera esperienza in città, la giovane statunitense si è concessa un pranzo alla storica trattoria Da Nennella, che ha da poco lasciato la sede ai Quartieri Spagnoli per trasferirsi in piazza Carità.

Come c'era da aspettarsi, anche Finnegan Biden è stata accolta con il consueto trattamento dai proprietari e camerieri dell'antica trattoria partenopea. Anche lei – come in passato era accaduto, ad esempio, a Luigi Di Maio – si è cimentata nel classico "volo": i camerieri l'hanno sollevata di peso e le hanno fatto fare un giro a suon di musica, tra le risate e gli applausi degli astanti.

Chi è Finnegan, la nipote di Joe Biden

Finnegan, insieme alla sorella maggiore Naomi e alla sorella minore Maisy, è stata il volto della campagna elettorale che nel 2020 ha portato all'elezione di nonno Joe come 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Finnegan, 23 anni, è dunque la figlia mediana di Hunter Biden, secondogenito del Presidente, e della sua prima moglie, Kathleen Buhle.