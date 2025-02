Da ex pentito a boss: su Instagram il video di Vincenzo Sarno col fratello Ciro ‘o Sindaco Nel 2022, periodo in cui secondo l’Antimafia Vincenzo Sarno aveva cominciato a ricostruire il clan, l’uomo aveva pubblicato un video in cui si mostra insieme al fratello, ex boss di Ponticelli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

Un uomo anziano seduto al tavolo coi due figli e con le nuore, stanno mangiando la pizza insieme. Scena ripresa da uno dei commensali, che ha pubblicato il video su Instagram. Una normalissima serata in famiglia? Possibile. Ma potrebbe esserci ben altro. Potrebbe essere un messaggio. Perché intorno al tavolo ci sono un ex boss da poco scarcerato e il fratello, che per anni è stato padrone incontrastato di Ponticelli, nella periferia Est di Napoli.

Il video risale all'estate 2022, è stato visibile per una manciata di ore: le "storie" durano 24 ore. La persona anziana che si vede all'inizio è Antonio Sarno, il padre di Ciro, Vincenzo, Pasquale, Luciano e Vincenzo Sarno, i cinque fratelli che, secondo gli inquirenti, hanno tenuto per decenni le redini del clan Sarno, in passato tra i più potenti di Napoli. L'uomo (che oggi è deceduto) non è mai risultato coinvolto negli affari criminali dei figli.

Il video dei fratelli Sarno in pizzeria

Seduto davanti a lui c'è Ciro Sarno, quello che si guadagnò il nome di "‘o Sindaco" perché, dopo il terremoto dell'80, gestì (abusivamente) le case popolari di Ponticelli, guadagnandosi quel rispetto dagli abitanti del quartiere che è stato funzionale a mantenere ben saldo il clan.

Arrestato nel 1989, è diventato collaboratore di giustizia nel 2009: tra le ultime sue fotografie pubbliche c'è quella con Carlo Azeglio Ciampi, scattata nel carcere di Spoleto (e pubblicata dalla giornalista Luciana Esposito su Napolitan.it). La sua immagine, insomma, è sconosciuta da circa venti anni ed è per questo che, vista la sua particolare condizione di collaboratore di giustizia, Fanpage.it ha deciso di non mostrarla.

Accanto a Ciro Sarno c'è la moglie. Di fronte, la cognata. E, accanto a lei, l'uomo che sta riprendendo il video. Che ad un certo punto si inquadra: si tratta di Vincenzo Sarno, che all'epoca era stato scarcerato da poco e che di recente è tornato di nuovo in carcere, con l'accusa di avere cercato di rimettere in piedi il clan di Ponticelli.

Torna in carcere Vincenzo Sarno

Ed ecco, quindi, il particolare che potrebbe cambiare una normale cena in famiglia in altro. Secondo gli inquirenti, infatti, Vincenzo Sarno, ex collaboratore di giustizia, avrebbe ripreso il suo percorso nella malavita già nel 2022, ovvero nel periodo in cui è stato girato quel video: per la Dda di Brescia sarebbe coinvolto nel tentato omicidio di un collaboratore di giustizia nella provincia di Brescia, a cui fu incendiata l'automobile per indurlo a uscire di casa e farlo finire presumibilmente nel mirino dei killer che lo stavano già aspettando.

In quest'ottica, mostrarsi in video insieme al fratello, che tutt'oggi è ancora è ricordato come una personalità carismatica del malaffare di Ponticelli (sebbene non sia coinvolto da anni in inchieste), potrebbe celare un messaggio. Chiave di lettura difficile da decifrare, ma diverse possibili verità: l'intenzione potrebbe essere quella di mostrarsi di nuovo libero e di far vedere insieme due degli ex boss di Ponticelli. Un preludio, insomma, al piano che avrebbe avuto in testa secondo l'Antimafia di Brescia: annunciare che il clan Sarno era pronto a riprendersi il quartiere.