Cumana: stop di 2 settimane tra Fuorigrotta e Torregaveta per lavori sul nuovo tracciato Dal 6 al 20 aprile sarà ferma la tratta Torregaveta-Fuorigrotta della Cumana di Napoli per lavori; regolare invece la tratta Fuorigrotta-Montesanto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La ferrovia Cumana si fermerà per due settimane, a partire dal 6 aprile e fino al 20 aprile compreso, sulla tratta tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta: uno stop necessario, spiegano dall'Eav, l'azienda che gestisce il servizio, per ultimare i lavori per il nuovo tracciato, che prenderà il posto di quello che attraversa il centro di Pozzuoli; verrà istituito un servizio di bus sostitutivo per la durata dei lavori (autobus tra Fuorigrotta e Torregaveta e navetta tra Bagnoli e Pozzuoli), gli orari e i punti di fermata dei mezzi sono consultabili all'indirizzo web www.eavsrl.it. Non ci saranno Non ci saranno modifiche sull'altra tratta, quella tra Fuorigrotta e Montesanto, che resterà regolarmente in funzione.

Il nuovo percorso, fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, porterà a una diminuzione dei tempi di percorrenza sull'intera linea in quanto saranno subito eliminati i rallentamenti a 20 km/h attualmente prescritti sulla tratta. I lavori fanno parte di quelli in itinere per l'ammodernamento e il raddoppio della linea Cumana tra le stazioni di Dazio e Cantieri, con la realizzazione delle nuove gallerie di Monte Olibano e di Pozzuoli e la ristrutturazione della stazione di Gerolomini. L'Eav spiega in una nota che l'intervento, nel suo complesso, consentirà lo smantellamento della linea storia tra le stazioni di Gerolomini e Pozzuoli e quindi la dismissione dell'attuale linea che attraversa il centro di Pozzuoli. Si legge nel comunicato:

Nelle prossime settimane verrà messo in servizio il nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice di circa 2 chilometri, verrà realizzato lo sblocco della nuova Galleria Monte Olibano e, nella stazione di Gerolomini, saranno terminati i lavori per la realizzazione della banchina e per l'apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli.

I lavori di messa in servizio non sono eseguibili durante le ore di interruzione notturna del servizio, per questo si è optato per lo stop di due settimane. A questo intervento, si è aggiunta la richiesta della società Mostra d'Oltremare di procedere con la messa in sicurezza del rudere della stazione inferiore della dismessa ferrovia Posillipo Alto – Mostra d'Oltremare su viale Kennedy, che interferisce con la linea della cumana nel tratto Edenlandia-Agnano. Quindi Eav ha deciso di "consentire l'esecuzione dei lavori in concomitanza con i lavori previsti per il raddoppio della linea in modo da limitare i giorni di interruzione del servizio e di conseguenza i disagi per l'utenza".