Cucciolo di lupo si perde nei boschi e rischia di morire: salvato dai carabinieri Un cucciolo di lupo si è allontanato dal branco, perdendosi nei boschi: i carabinieri lo hanno trovato disorientato, disidratato e con una infezione che gli aveva anche procurato perdita di pelo. Salvato, è stato affidato alle cure del CRAS di Napoli, che lo ha sottoposto a flebo. Il piccolo ora sta bene: si cerca il branco “originario” per riaffidarlo alla madre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cucciolo lupo salvato dai carabinieri in Irpinia.

Un cucciolo di lupo smarrito nel bosco di Montella, in provincia di Avellino, e rischia di morire: fortunatamente lo hanno trovato i carabinieri della vicina stazione di Bagnoli Irpino, salvandolo da morte certa. Il cucciolo infatti, di circa 5-6 mesi, si era allontanato dalla proprio madre e si era smarrito, non riuscendo a ritrovare la strada: il lupetto ha così iniziato a girovagare in preda all'ansia e non riuscendo né a nutrirsi né a bere, ferendosi e procurandosi anche una infezione che gli aveva provocato la perdita di pelo.

La pattuglia lo ha subito soccorso: il cucciolo si è dimostrato subito affettuoso e grato ai carabinieri che lo avevano salvato. Sul posto è arrivato anche un medico veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, dal distretto di Sant'Angelo dei Lombardi. Il cucciolo è stato poi affidato al centro CRAS di Napoli, dove è stato sottoposto a flebo per recuperare pienamente il suo stato di salute e per guarire dall'infezione che si era procurato attraverso una piccola ferita, sanata a sua volta. Il cucciolo è risultato essere dagli esami strumentali un esemplare di lupo in purezza. Resterà ora qualche giorno sotto osservazione e sotto cura del CRAS di Napoli prima di essere riportato nel suo habitat naturale: nel frattempo, i carabinieri della Forestale stanno cercando di trovare il branco di appartenenza del piccolo, in modo da poterlo riportare alla madre. Trattandosi infatti di un cucciolo molto piccolo, non è in grado di procurarsi il cibo da solo, e rischia dunque di ritrovarsi di nuovo nei guai se non sarà ricollocato nel suo branco di appartenenza.