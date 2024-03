Cucciolo di cane rubato la Vigilia di Natale: Ciro ritrovato dopo 3 mesi in casa di un uomo Il cane, Ciro, cucciolo di Lagotto Romagnolo, era stato rubato al legittimo proprietario nel centro di Santa Paolina, nella provincia di Avellino, il 24 dicembre scorso. I carabinieri lo hanno ritrovato in casa di un 65enne, già noto alle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Stava passeggiando nel centro del paese, la mattina della Vigilia di Natale, in compagnia del suo cane Ciro, un cucciolo di Lagotto Romagnolo, quando un uomo ha improvvisamente rubato l'animale. Questo il dramma vissuto da un uomo di Santa Paolina, piccola cittadina della provincia di Avellino, che per quasi tre mesi ha pensato che non avrebbe più rivisto il suo cagnolino. Almeno fino ad oggi, quando i carabinieri della stazione di Montefusco, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo proprio nei confronti di Ciro.

Il cucciolo di Lagotto Romagnolo, infatti, è stato ritrovato dai militari dell'Arma nell'abitazione di un uomo di 65 anni, già noto alle forze dell'ordine. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire le circostanze del furto del cagnolino, il tempo e il luogo in cui Ciro è stato sottratto, riuscendo così a localizzare l'animale nella casa del 65enne. Grazie al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Avellino, il cane è stato restituito al suo legittimo proprietario.