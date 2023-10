Crollano pietre dal Maschio Angioino: transennato il marciapiedi di via Acton Nel pomeriggio di oggi alcune pietre si sono staccate dal Maschio Angioino, cadendo sul marciapiedi in via Acton: sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questo pomeriggio in via Acton, la strada che corre parallela al primo tratto del Porto di Napoli: dalle pareti del Maschio Angioino che si affacciano sulla strada – tra il Molosiglio e il Molo Beverello – si sono staccate alcune pietre, che sono cadute sul marciapiedi. L'episodio ha generato soltanto, per fortuna, tanta paura, ma non si registrano feriti: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale partenopea, che hanno provveduto a transennare l'area interessata dal crollo; il marciapiedi, pertanto, è stato interdetto ai pedoni, mentre non si sono registrati disagi per il traffico automobilistico.

Sia nel pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre, che nei prossimi giorni, saranno effettuati rilievi strutturali al Castel Nuovo, nel tentativo di individuare eventuali criticità e mettere in sicurezza la porzione dalla quale si sono staccate le pietre.