Crollano calcinacci su via Toledo, ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a Napoli

Due ragazze romane di 22 e 25 anni sono rimaste ferite dalla caduta di calcinacci su via Toledo, a Napoli. Le ragazze sono state portate subito dai soccorsi all'ospedale dei Pellegrini, poco distante dalla zona: la 22enne ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, e verrà sottoposta a scopo precauzionale ad una Tac, mentre la 25enne è stata raggiunta da alcune schegge. Per entrambe le ferite appaiono lievi, ma la vicenda riaccende il faro sul pericolo di caduta calcinacci dai cornicioni: non è la prima volta che questo accade su via Toledo, arteria napoletana affollatissima anche nei giorni feriali e ancor di più in occasione delle feste.

L'episodio più grave è quello del 2014, quando il giovane Salvatore Giordano ne rimase ucciso: una caduta avvenuta non troppo distante da dove si è registrata quella di oggi. Sul posto sono giunte la Polizia di Stato e la Polizia Municipale per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area. Tragedia solo sfiorata, dunque, soprattutto in considerazione del fatto che i calcinacci siano caduti proprio davanti l'ingresso di un negozio, fortunatamente chiuso per Santo Stefano.

"È indispensabile provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dei palazzi", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, "questa strada è già diventata un vero e proprio campo minato a causa della pavimentazione rotta e sconnessa, che provoca continue cadute, e già in passato ci sono stati distacchi di cornicioni con conseguenze ben più gravi. Chi non provvede alla manutenzione e mette a rischio l'incolumità delle persone non può restare impunito".