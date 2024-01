Crolla un’altra strada a Posillipo, voragine in via Petrarca: carreggiata transennata Un nuovo crollo a Posillipo, dopo quello di via Manzoni della scorsa settimana. La strada ha ceduto in via Petrarca, angolo via Orazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sprofonda un'altra strada a Posillipo. Una voragine si è aperta questa mattina in via Petrarca, all'angolo con via Orazio. Improvvisamente il manto stradale della carreggiata è crollato, creando una buca di circa 40 centimetri di diametro, mentre si notano segni di crepe e cedimenti anche nella zona circostante, per oltre un metro. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa di Chiaia, i tecnici della Napoli Servizi e gli operai dell'Abc, per avviare i sondaggi e capire l'entità del danno. la carreggiata è stata parzialmente transennata e attualmente è in vigore il senso alternato di circolazione. Si tratta del secondo crollo nella zona di Posillipo dopo quello avvenuto in via Manzoni negli scorsi giorni. Mentre un altro cedimento della strada è stato segnalato in via Consalvo a Fuorigrotta.

A lanciare l'allarme Marcello Matrusciano, vice presidente della I Municipalità, Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, e assessore con delega a Manutenzione, Igiene Ambientale, Rapporti con i Consiglieri, Rapporti con le società partecipate del Comune di Napoli per le materie di competenza, che scrive:

Via Petrarca angolo Via Orazio, principio di sprofondamento.Sul posto Polizia Locale U.O.Chiaia, Napoliservizi, in arrivo squadre per verifiche idriche e fognarie.Al momento la strada resta aperta al transito veicolare compreso le linee C21 ANM