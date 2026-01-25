Crolla una palazzina in pieno centro: paura in provincia di Avellino

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, nel centro di Forino, cittadina in provincia di Avellino: una palazzina, per cause ancora in corso di accertamento, è crollata in via Guglielmo Marconi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono subito adoperati per mettere in sicurezza l'area: fortunatamente, al momento del crollo la palazzina era disabitata e non si registrano feriti. Sono in corso le opportune indagini per individuare le cause del cedimento, mentre i vigili del fuoco hanno effettuato anche verifiche strutturali nell'area circostante.

Palazzo crollato in provincia di Napoli: 90 persone sfollate

Quanto accaduto questo pomeriggio a Forino non può non richiamare quanto accaduto soltanto due giorni fa, lo scorso 23 gennaio, a Casoria, nella provincia di Napoli, dove al civico 60 di via Cavour un palazzo è crollato. Le conseguenze di quanto accaduto nell'hinterland partenopeo, però, sono state più gravi: sono 90 le persone che sono state sfollate, dal momento che i vigili del fuoco e le autorità competente hanno sgomberato anche la abitazioni vicine alla palazzina interessata dal cedimento.