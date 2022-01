Crolla soffitto della macelleria, 3 famiglie evacuate a Torre Annunziata Una palazzina disabitata è crollata a Torre Annunziata (Napoli), le macerie hanno invaso una macelleria; non risultano feriti, evacuate 3 famiglie.

A cura di Nico Falco

Molta paura, ma nessun ferito, per il cedimento che è avvenuto ieri sera a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: il soffitto di uno stabile abbandonato ha improvvisamente ceduto, in conseguenza del crollo le macerie hanno invaso una macelleria di via Castello mentre dentro c'erano ancora il titolare e alcuni clienti. Evacuate, in via cautelativa, tre famiglie che abitano nell'edificio in cui si trova l'attività commerciale; in queste ore sono in corso i controlli sulla stabilità del palazzo e la messa in sicurezza.

Il crollo è avvenuto intorno alle 18:30 di ieri, 4 gennaio, nella zona cosiddetta del "Quadrilatero delle Carceri" di Torre Annunziata. Secondo i primi rilievi a cedere sarebbe stato il solaio, in conseguenza al cedimento del soffitto di uno stabile adiacente. Le persone presenti al momento nella macelleria non sono state per fortuna coinvolte direttamente e hanno lasciato il negozio incolumi, le macerie hanno invaso la parte retrostante, nell'area deposito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Torre Annunziata, i carabinieri e i Vigili del Fuoco; dopo i controlli, per verificare che non vi fossero feriti, la zona interessata dal crollo è stata interdetta e sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza.

Per oggi sono stati fissati i sopralluoghi al fine di valutare le condizioni generali dello stabile e il rischio di ulteriori crolli; in via precauzionale sono state sgomberate le tre famiglie che abitano nel palazzo in cui si trova la macelleria, che per il momento resta chiusa. Nella zona ci sarebbero diversi edifici in precarie condizioni e già in passato alcuni residenti, tra cui anche lo stesso titolare del negozio, avrebbero espresso preoccupazione per il timore di crolli.