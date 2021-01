Crolla edificio a Sessa Aurunca, anziano estratto dalle macerie

Un edificio è parzialmente crollato nella frazione di Piedimonte di Sessa Aurunca (Caserta) per una esplosione che sarebbe stata causata da una perdita di gas. Lo stabile era composto da una sola abitazione, in cui viveva un anziano; l’uomo è stato estratto vivo dalle macerie dai Vigili del Fuoco. La palazzina è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.