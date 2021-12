Covid, troppi contagi in città: il sindaco vieta anche le partite a carte nei bar Troppi casi Covid, il sindaco Rubano vieta anche le partite a carte nei bar: succede nel comune di Puglianello, in provincia di Benevento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Troppi casi di positività a Covid-19, e il sindaco corre ai ripari vietando perfino le partite a carte nei bar. Succede a Puglianello, comune della provincia di Benevento a ridosso del fiume Volturno ed ai piedi dei Monti del Matese, dove il sindaco Francesco Maria Rubano ha optato per una nuova ordinanza restrittiva visto l'enorme aumento di casi di positività a Covid in una cittadina che conta appena poco più di 1.300 persone.

"Il numero dei positivi è in aumento, ed i relativi rischi di ulteriori contagi sono altissimi", ha spiegato Rubano, invitando la popolazione ad avere la massima cautela in queste giornate a cavallo tra le festività di Natale e quelle di Capodanno, spiegando poi che con una nuova ordinanza sindacale valida su tutto il territorio comunale "saranno vietati severamente gli assembramenti nelle aree pubbliche, nei luoghi religiosi, negli esercizi commerciali e nelle abitazioni", ma soprattutto che sarà anche "vietato giocare a carte nei bar". Un'attività, quest'ultima, caratterizzata dal fatto che coinvolge molte persone e per di più in ambienti al chiuso, rischiando così di generare ulteriori focolai di infezioni. Rubano ha poi motivato la scelta di questa linea dura "al solo fine di tutelare la salute pubblica di tutti e per tentare di prevenire e/o ridimensionare il numero dei contagi. Confido nella collaborazione e nella intelligenza dei cittadini, invitando tutti ad astenersi da considerazioni poco produttive specie in questo difficile momento. Una sola preoccupazione dovrà appartenerci: la tutela sociale e sanitaria del nostro territorio", ha spiegato il primo cittadino sannita, che nei giorni scorsi aveva già provveduto ad annullare tutti gli eventi natalizi in città proprio per evitare ulteriori assembramenti.