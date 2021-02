Nelle ultime 24 ore si è aggravato il bilancio Covid a Torre del Greco: si registrano altri 3 decessi, che portano a 92 il numero dei morti tra i contagiati dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia nella cittadina della provincia di Napoli, tra le più colpite in Campania dall'emergenza sanitaria. Il nuovo bollettino dell'Asl Napoli 3 Sud è stato diffuso ieri sera dal sindaco, Giovanni Palomba, al termine dell'aggiornamento al Centro operativo comunale.

Nella giornata di ieri, ha scritto Palomba su Facebook, a Torre del Greco ci sono state 24 nuove guarigioni e sono stati "certificati 17 casi di positività al COVID-19, dei quali 1 in regime ospedaliero, 1 ripositivizzato e i restanti in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, il passaggio di in cittadino positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero". Comunicati, continua il Sindaco, "3 decessi, la cui positività al virus è stata accertata post mortem: si tratta di A. A., classe 1927, T. M. R., classe 1948, P. A., classe 1925. Esprimo massima vicinanza alle famiglie dei nostri cittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".

Complessivamente nel comune di Torre del Greco sono 27 le persone contagiate dal coronavirus e ricoverate in ospedale e 457 quelle sottoposte a isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia si registrano 2.783 guariti e 92 decessi. Nella giornata di ieri, infine, sono stati effettuati 178 tamponi, i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni. Chi è in attesa di conoscere l'esito del tampone, si conclude il comunicato del Comune di Torre del Greco, può rivolgersi ai numeri di telefono 0818830736 e 0818497030, attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13:30 e dalle 14 alle 15:45.