Covid Teatro San Carlo, rinviata la prima dell'opera Lucia di Lammermoor di Donizetti

Rinviata a causa del Covid19 la prima dell'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti al Teatro San Carlo di Napoli che si sarebbe dovuta tenere sabato prossimo 15 gennaio 2022. Previsto il cambio data per chi ha già comprato il biglietto. Lo comunica la Direzione Artistica del Massimo Lirico napoletano: "Costretti dagli ultimi sviluppi della pandemia – scrive il San Carlo – si è deciso di posticipare la prima rappresentazione dell’opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti dal giorno 15 al giorno 18 gennaio alle ore 20,00″. Era già accaduto il 4 gennaio scorso, quando, a causa di un focolaio Covid, il San Carlo aveva cancellato "Il Lago dei Cigni", il balletto in programma nella serata dello stesso giorno e quella successiva. In quel caso, la Fondazione del Teatro San Carlo, scusandosi per il disagio arrecato, diede la possibilità a tutti gli spettatori che aveva già acquistato il biglietto di un rimborso o di una riconversione per altri spettacoli.

Biglietti e cambio date Lucia di Lammermoor

Per quanto riguarda la rappresentazione della Lucia di Lammermoor, invece, il Teatro San Carlo spiega che: