Covid, scuole chiuse per una settimana a Gricignano: l’ordinanza del sindaco Il sindaco di Gricignano d’Aversa, Vincenzo Santagata, ha disposto la chiusura delle scuole dal 24 al 28 gennaio per evitare contagi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole chiuse per una settimana a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta, a causa dell'aumento dei contagi da Covid19. Non solo. Chiusa anche la Villa Comunale, sospesa la fiera settimanale e ingressi a numero chiuso al cimitero per evitare assembramenti. Lo prevede l'ordinanza anti-Covid numero 2 del 2022 firmata dal sindaco di Gricignano, Vincenzo Santagata. Il primo cittadino ha motivato la sua decisione, "a causa dell'elevato numero di contagi presente sul territorio comunale e dell'alto numero di contagi tra studenti, docenti e personale non docente all'interno delle scuole del comune". "Doveroso – scrive nel provvedimento – adottare misure dirette a tutelare la salute dei cittadini".

Nonostante lo stop del Tar Campania all'ordinanza regionale numero 1 del 2022 del governatore Vincenzo De Luca, arrivato il 10 gennaio scorso, quindi, che disponeva la DaD fino a fine mese, le scuole in alcuni comuni come Gricignano continuano a restare chiuse, con l'attivazione di conseguenza delle lezioni online.

Ma cosa prevede l'ordinanza sindacale di Gricignano d'Aversa? Ecco tutti i provvedimenti: