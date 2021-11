Covid a scuola a Casoria, i bimbi convocati per i tamponi a Giugliano: a 10 km di distanza La rabbia delle mamme: “L’Asl convenzioni un centro più vicino. Per il rientro in classe con le nuove norme servono 2 tamponi negativi, troppi disagi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Casi di Covid all'Istituto Comprensivo Statale "Filippo Palizzi" di Casoria, in provincia di Napoli. Una situazione abbastanza comune e non particolarmente preoccupante in questo periodo di pandemia, dove si contano decine di contagi negli istituti scolastici soprattutto tra i bambini, che non sono in età da vaccinazione, ma a suscitare la rabbia delle mamme è stata la convocazione per effettuare i tamponi fatta dall'Asl Napoli 2 Nord, che ha imposto ai bambini di recarsi al drive-in dell'ospedale di Giugliano in Campania, a 10 chilometri di distanza. Nonostante ci siano centri privati accreditati presso la Regione che effettuano i test anti-Covid a Casoria, infatti, il punto indicato dall'Asl per i tamponi gratuiti è invece molto distante.

Necessari 2 tamponi in 5 giorni per tornare in classe

Un disagio non da poco, considerando che in base alle nuove norme scattate a novembre che regolano i protocolli anti-contagio nelle scuole sono necessari due tamponi negativi a distanza di 5 giorni per poter rientrare in classe. Da qui, la protesta delle mamme che chiedono all'Asl Napoli 2 Nord di attivare o convenzionare un centro per i tamponi anche a Casoria, in modo da non dover andare così lontano, sottoponendosi ad ore di traffico e a grossi disagi.

A seguito dei casi di contagio, comunque, la scuola ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa. Sono state sanificate le aule, in modo da rendere gli ambienti sicuri. L'Asl Napoli 2 Nord, poi, ha inviato una circolare alla scuola, illustrando i protocolli da seguire, con alcune disposizioni:

