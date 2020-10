Il reparto di Ortopedia dell'ospedale Ruggi di Salerno è stato chiuso, nella giornata di ieri, in seguito alla scoperta di tre casi di positività al coronavirus tra il personale sanitario. La direzione sanitaria ha immediatamente predisposto il blocco dei ricoveri e delle attività ambulatoriali e fatto partire l'iter per la sanificazione dei locali dove erano stati i tre dipendenti negli ultimi giorni; parallelamente è stata avviata anche la ricostruzione dei contatti, per individuare eventuali casi di contagio collegati. Restano comunque in funzione gli ambulatori oncoematologici e quelli per le cure salvavita. Nell'ospedale di Salerno c'erano stati altri casi di contagio tra il personale sanitario nel reparto di Urologia.

Nelle prossime ore, su disposizione della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, verrà allestita una tenda sanitaria all'esterno della Villa del Sole di Salerno, che presumibilmente verrà utilizzata per accogliere i pazienti sospetti positivi prima di consentire loro l'accesso alla struttura. Altri contagi in ospedale sono stati registrati nel nosocomio di Nocera Inferiore: ai 7 sanitari e ai 7 pazienti risultati positivi nei giorni scorsi si aggiungono altre 5 persone, 4 delle quali sono state trasferite all'ospedale di Scafati e l'ultima è in isolamento.

Negli ultimi giorni tra Salerno e provincia sono stati registrati 25 nuovi contagi; di questi, 4 sono a Salerno, 3 ad Eboli, 2 a testa nei territori di Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Baronissi ed Angri e 1 a testa nei comuni di San Cipriano Piacentino, Fisciano, Pellezzano, San Valentino Torio, Pagani, Giffoni Valle Piana, Sarno e Pontecagnano.