Covid, primo caso di variante Omicron 2 a Napoli: rilevato su una bambina di 8 anni Il primo caso della nuova variante del Coronavirus è stato sequenziato su una bambina di 8 anni residente nel territorio dell’Asl Napoli 3 Sud.

A cura di Valerio Papadia

La nuova variante del Coronavirus, denominata Omicron 2 perché nata proprio da un segmento della precedente variante – il nome ufficiale è Ba.2. – è stato sequenziato anche in Campania: si tratta di una bambina di 8 anni residente nel territorio dell'Asl Napoli 3 Sud. Stando a quanto si apprende, la piccola ha ricevuto una sola dose del vaccino anti-Covid ed è asintomatica: il suo tampone è stato analizzato dal Tigem lo scorso 16 gennaio, che ha sequenziato la variante Omicron 2, appunto. L'Asl di riferimento, come detto la Napoli 3 Sud, che comprende i Comuni dell'area vesuviana, nella provincia partenopea, ha già messo in campo tutte le misure di sicurezza necessaria: i famigliari e i contatti stretti della bambina sono stati posti in isolamento e vengono costantemente monitorati dai sanitari.

Cosa sappiamo sulla variante Covid Omicron 2

Fino ad ora, come ha indicato l'Iss (l'Istituto superiore di sanità) la variante Omicron 2 è stato individuata in nove regioni italiane tra le quali, come detto, la Campania. Al momento, le informazioni disponibili su questa nuova variante del Coronavirus sono ancora esigue: si presume che possa essere ancora più contagiosa della variante da cui ha preso origine; in Danimarca, ad esempio, in 10 giorni Omicron 2 è passata dal costituire il 2% dei casi a oltre il 50%.

Come osservato nel Regno Unito, dove pure la variante Omicron 2 si sta diffondendo con una certa rapidità, i vaccini anti-Covid disponibili sul mercato, che sono stati inoculati fino ad ora alla popolazione in Europa, sembrerebbero essere efficaci contro la nuova variante. Anzi: i vaccini offrirebbero più protezione contro Omicron 2 che contro Omicron, ma indicazioni più specifiche arriveranno da studi più approfonditi, nel corso delle prossime settimane.