Crescono i nuovi contagi da Coronavirus a Pozzuoli, nei Campi Flegrei – interessati dal focolaio che si è registrato a Monte di Procida – nella provincia di Napoli: sono 19 i casi emersi nelle ultime ore, come ha comunicato il sindaco Vincenzo Figliolia con uno dei suoi consueti post su Facebook nei quali aggiorna i suoi concittadini sull'andamento della pandemia in città. "I dati comunicati dall’ASL NA2 Nord ci confermano 19 nuovi contagiati in città. Tra questi quattro casi sono ancora riferiti al mondo della scuola. Non sono stati evidenziati però nuovi focolai. Questo significa che, diversamente da quanto accaduto la scorsa settimana, la procedura da seguire, e seguita, è quella di isolare la classe e i docenti (i cosiddetti contatti stretti), in attesa di tampone, e provvedere alla sanificazione dell’aula e delle parti comuni" ha scritto il primo cittadino.

Proprio in relazione ai contagi nel mondo della scuola – a Pozzuoli, nei giorni scorsi, è stato individuato un focolaio in una scuola materna – il sindaco Figliolia si è rivolto ai genitori: "Pur riconoscendo le difficoltà e i disagi connessi all’uso della mascherina per più ore consecutive, nei ragazzi e nei bambini, a partire dalla scuola media, e, laddove sopportata anche dai 6 anni in su, quello che mi sento di consigliare a tutti, a voi genitori come tramite, è di invitare i vostri figli a tenerle anche al banco. Mi rendo conto che non è piacevole, non lo è per noi adulti. Eppure molti bambini già lo fanno, autonomamente, sia perché sentono di voler proteggere qualcuno a casa, o per semplice emulazione.Parliamo apertamente con loro. A volte sono più in gamba di noi".