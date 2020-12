“Grazie ad Asìa per la puntualità ed efficienza del servizio. Il personale è stato gentile, disponibile ed umano e questa cosa è stata molto importante in quanto la nostra situazione era già molto difficile”. È solo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando in questi giorni dai pazienti malati di Covid ad Asìa Napoli, l’azienda dell’igiene urbana di proprietà del Comune di Napoli, guidata dalla presidente Maria De Marco, per il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti prodotti da chi era in quarantena. Molte persone stanno ringraziando la società per il lavoro svolto, perché l’immondizia dei positivi al Coronavirus andava trattata in maniera diversa da quella ordinaria. Un servizio che si è intensificato durante i giorni difficili della seconda ondata del Coronavirus, con decine di migliaia di persone in isolamento a casa per il Covid19.

Covid Napoli, Asìa raccoglie a casa i rifiuti dei positivi

“Nei giorni successivi l'insorgere della pandemia da Covid-19 – spiega Asìa – seguendo le indicazioni generali dettate del Ministero della Salute e dalla Regione Campania sui comportamenti da mantenere riguardo il conferimento dei rifiuti per gli utenti in quarantene, Asìa ha attivato un servizio dedicato per fronteggiare l'emergenza e supportare tutti i cittadini affetti da Covid che si trovino in una condizione di non autosufficienza. Ci siamo subiti accorti che non bastava occuparsi del solo aspetto operativo e logistico legato al servizio di prelievo, ma occorreva creare una squadra che si occupasse di instaurare un rapporto empatico e professionale con chi si trovava a vivere un momento particolarmente delicato per la propria salute”.

"Le famiglie contagiate contattate singolarmente"

“Si è quindi reso necessario – conclude l’azienda – contattare e parlare singolarmente con le persone, comprenderne le difficoltà e il disagio, e supportarli nel miglior modo possibile che potevamo fare. Ne è nato un rapporto personale diretto e ci siamo resi conto da subito che l'approccio utilizzato era quello corretto e che siamo riusciti ad andare ben oltre al freddo rapporto tra gestore di servizio e utente in quarantena. Il nostro approccio è stato premiato dai numerosi messaggi di ringraziamento che le persone, una volta tornate a essere finalmente negative, ci hanno voluto inviare e omaggiare”. Tantissimi i messaggi di ringraziamento ad Asìa da parte dei cittadini, che in alcuni casi hanno comunicato, dopo la guarigione, la richiesta all’azienda di interrompere il servizio speciale di raccolta domiciliare e tornare alla normalità.

I messaggi di ringraziamento dei cntagiati

“Buongiorno – scrive la signora Loredana – volevo comunicarle che può annullare il servizio di prelievo a domicilio causa covid. Grazie mille dell’ottimo servizio”. “Sono Stefania – aggiunge un’altra utente – Volevo avvisarla che abbiamo finalmente terminato la quarantena, quindi potete sospendere il servizio di ritiro dei rifiuti a domicilio. La ringrazio molto e mi complimento per la vostra efficienza. Un saluto”. E ancora: “Si richiede – scrive Mauro – che dalla settimana prossima la sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti domiciliare. Con la presente si ringrazia per l'eccellenza del servizio effettuato. Distinti saluti”. “Salve – aggiunge Pasquale – volevo comunicare che non abbiamo bisogno più della raccolta a domicilio in quanto abbiamo concluso il periodo di isolamento. Grazie per la disponibilità e per il prezioso servizio prestato”.

“Volevo informarla che da ieri – scrive Marco – siamo tornati negativi al tampone pertanto non abbiamo più necessità del vostro servizio. Vi ringraziamo per l'organizzazione”. “Volevo informarla – recita un altro SMS – che non abbiamo più necessità di usufruire del servizio di raccolta rifiuti per persone casi covid in quarantena. Grazie per il servizio prestato. Ve ne siamo davvero grati, in questo mese così difficile e con tante difficoltà, siete stati gli unici a funzionare con puntualità e a darci davvero una gran mano. Buon lavoro a tutti!”. “Buongiorno – è il messaggio di Antonella – abbiamo ricevuto risultato di negatività dai tamponi finalmente. Per cui ricomincio con la differenziata. Grazie al vostro servizio, siete grandi professionisti e visto che Napoli si lamenta sempre questa volta va detto e scritto. Buon Lavoro”. “Volevo comunicare che non ho più bisogno del ritiro dei rifiuti a domicilio. Volevo ringraziare l'Asia per la puntualità ed efficienza del servizio. Il personale è stato gentile, disponibile ed umano e questa cosa è stata molto importante in quanto la nostra situazione era già molto difficile. Grazie di tutto”. Mentre Concetta saluta con entusiasmo: “Sono negativa non ho bisogno più del servizio. Siete stati gentilissimi. Grazie mille e buon Natale”.