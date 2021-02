L'Asl Napoli 1 ha diffuso il riepilogo dei dati aggiornato alla mezzanotte di ieri, 31 gennaio. Dalle tabelle risulta che, delle 286 persone risultate positive al tampone, 152 erano già positive e in carico all'Asl Napoli 1 Centro (tamponi di controllo), mentre sono 134 i nuovi positivi (dei quali 17 individuati in laboratori privati). Complessivamente sono stati effettuati 1.280 tamponi, con una percentuale di positività del 10,47% (di questi 172 sono stati processati in laboratori privati, con percentuale di positività del 9,88%).

I nuovi positivi Covid a Napoli

Nello specifico, dei 134 nuovi tamponi positivi: 17 sono stati eseguiti in laboratori privati, su richiesta diretta (sono tutti relativi ad asintomatici); 33 sono stati eseguiti da Usca nell'ambito di indagine epidemiologica in quanto relativi a contatti stretti di positivi; 59 sono stati eseguiti sempre da Usca ma su richiesta dei medici di famiglia e sono tutti relativi a contagiati sintomatici; 2 tamponi (relativi ad asintomatici) sono stati eseguiti durante gli screening predisposti a strutture pubbliche, enti e forze dell'ordine; 3 tamponi, relativi a sintomatici, sono stati eseguiti per screening a domicilio; 6 tamponi provengono dai controlli in una casa di cura accreditata (i pazienti sono sintomatici); 14 tamponi, infine, arrivano dallo screening preventivo di accesso alle strutture sanitarie e sono relativi tutti a pazienti asintomatici.

Nel resoconto dell'Asl Napoli 1 Centro si evidenzia che nelle ultime 24 ore ci sono stati 83 guariti; cala il numero dei ricoverati in ospedale in degenza ordinaria (-29) e quello dei pazienti in Terapia Intensiva (-2), mentre aumenta quello delle persone in isolamento domiciliare fiduciario (+72). Risultano decedute 4 persone (una al Cardarelli, 2 all'Ospedale del Mare e uno al Loreto Mare), a cui si aggiunge una quinta persona deceduta in precedenza al Cardarelli.

I ricoveri Covid negli ospedali napoletani

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri: nel Covid Center dell'Ospedale del Mare ci sono 6 persone in Terapia Intensiva (+0) su una capienza di 16 posti letto, 7 in subintensiva (+2) su una capienza di 8 posti e 33 in degenza ordinaria (+0) su capienza di 39; l'attiguo Covid Residence è attualmente chiuso, quindi non ci sono ospiti; nel Covid Center del Loreto Mare ci sono 40 persone in degenza ordinaria (+3) su una capienza di 50 posti letto e 10 persone in subintensiva (+0) su una capienza di 20 posti; nel Covid Center del San Giovanni Bosco, infine, non ci sono state variazioni e sono 18 su 30 i posti occupati in degenza ordinaria, 6 su 6 in Ortopedia, 9 su 15 in Chirurgia, 8 su 8 in Cardiologia e 4 su 4 in UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica).

La situazione coronavirus a Napoli

Complessivamente, indica il bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro, sono 42.097 le persone risultate contagiate dall'inizio dell'epidemia. Di queste, 36.083 sono guarite, 17.328 sono asintomatiche, 254 sono ricoverate in ospedale (di cui 12 in Terapia Intensiva), 4.702 in isolamento domiciliare e 1.058 decedute (i dati, sottolinea l'Asl, possono interessare lo stesso paziente più volte per la necessità di indicare lo stato delle condizioni ed è per questo che la somma supera il numero totale di contagiati). Le persone che sono state poste in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatti diretti ma non positivi sono complessivamente 4.792 (in attesa di tampone). Gli assistiti a domicilio sono 1.198 in totale, 131 attuali.