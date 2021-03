A partire da lunedì 8 marzo Morcone, piccolo centro della provincia di Benevento, sarà in zona rossa: lo ha disposto il sindaco, Luigino Ciarlo, a causa dell'aumento dei contagi da Coronavirus nella cittadina sannita. A Morcone, infatti, sono 44 i cittadini la cui positività al Sars-Cov-2 è stata accertata, mentre altre 10 persone sono risultate positive ai test antigenici, in attesa di conoscere l'esito del tampone molecolare. Come contatti diretti dei positivi, altri 150 cittadini di Morcone sono in isolamento domiciliare.

"Negli ultimi giorni, il nostro comune è stato interessato da un aumento considerevole dei contagi da #covid-19. I dati sull'andamento epidemiologico sul territorio sono tali da determinare la necessità di istituire misure maggiormente restrittive per evitare un ulteriore diffusione. L’incremento dei casi sta interessando tutta la Regione #Campania, come dimostrano i dati emanati giornalmente dal bollettino regionale. Proprio per questo, la Campania potrebbe entrare in “zona rossa” già a partire dalla prossima settimana" si legge in una nota diramata dal Comune di Morcone.

"La necessità e il dovere di tutelare la nostra comunità, ci impongono di decidere a prescindere da quello che succederà a livello regionale. Pertanto, informiamo sin da ora che, a partire da lunedì 8 marzo, a Morcone saranno adottate in ogni caso le misure della zona rossa. Il quadro è preoccupante e non abbiamo alternativa. Con la collaborazione di tutti supereremo questo brutto momento" prosegue la nota.

L'ultimo bollettino diramato oggi dall'Asl di Benevento, relativo ai contagi a Morcone, parlando di 3 cittadini positivi al Coronavirus, mentre una persona si è negativizzata, per un totale, come detto, di 44 positivi in città.