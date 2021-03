La comunità di Scafati, cittadina della provincia di Salerno, è in lutto per la morte di Luigi Barbaro, deceduto a 39 anni a causa di complicazioni insorte dopo la sua positività al Coronavirus. Di professione barman, Luigi Barbaro era molto conosciuto e benvoluto a Scafati, dal momento che lavorava in un bar molto noto della cittadina del Salernitano. Il 39enne è deceduto purtroppo nelle scorse ore all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, dove era stato trasferito dall'ospedale di Sarno – dove era stato inizialmente ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus – quando le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate.

Cordoglio alla famiglia del giovane è stato espresso anche dal sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, che su Facebook ha scritto: "Voglio esprimere, a nome dell’intera Amministrazione, vicinanza alla famiglia del giovane barista morto questa mattina dopo aver lottato contro il Covid 19. Un’altra tragedia, una giovane vita stroncata dall’aggressività di questo virus. Le uniche armi che abbiamo per combattere il Covid sono la prevenzione e la vaccinazione. Dobbiamo stare attenti, continuare a rispettare le regole anti contagio altrimenti non ne usciremo".

Intanto, proprio a Scafati, davanti al Covid Center Mauro Scarlato, si registrano nuovamente code di ambulanze, come si era visto negli ospedali campani ad ottobre e novembre del 2020, nel pieno della seconda ondata. In tutto l'Agro-Nocerino-Sarnese, infatti, sono aumentati esponenzialmente i contagi da Coronavirus: sono 259 le persone positive nell'area.