Covid, in Irpinia ospedali quasi pieni: ad Avellino 94 nuovi casi in 24 ore Sale ancora la curva del contagio in Irpinia: 591 nuovi casi in 24 ore su 2.732 tamponi analizzati. Ospedali di Avellino ed Ariano Irpino vicini al collasso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non si ferma la curva del contagio ad Avellino e provincia, con gli ospedali vicini al collasso per l'alto numero di pazienti ricoverati. In grande sofferenza il San Giuseppe Moscati ed il Sant'Ottone Frangipane, dove i posti letto per i malati Covid sono quasi saturi. Ed anche oggi si registra un alto numero di positivi in tutta la provincia: 591 in 24 ore su 2.732 tamponi analizzati con un tasso di positività pari al 21,63% quotidiano. L'intera Irpinia è di fatto sotto assedio: dei dieci comuni della Campania con il maggiore tasso di incidenza, nove sono irpini. L'unico comune non irpino in top ten è Maiori, in provincia di Salerno.

A trainare quest'oggi il dato verso l'alto è il capoluogo di Avellino: 94 i nuovi casi in città. Seguono i comuni di Andretta, con 32 nuovi casi; Mugnano del Cardinale e Ospedaletto d’Alpinolo, con 30 contagiati cadauno; Baiano con 27 nuovi casi di Covid. Ma l'aumento enorme dei contagiati, seppur vaccinati e molti dunque asintomatici o paucisintomatici, comporta anche inevitabilmente una maggiore pressione sugli ospedali, che dedicano percorsi "a parte" per i pazienti di Covid. Al San Giuseppe Moscati di Avellino, che nemmeno un mese fa iniziava la riapertura dell'ala Covid, sono occupati già 25 dei 28 letti in degenza oridnaria, 3 su 6 di terapia intensiva. Va male anche al Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, che ha dovuto riconvertire il reparto di Medicina Generale in posti letto Covid e che vede già occupati 9 posti in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva. E in sette giorni, il contagio vede quasi seimila nuovi casi in tutta la provincia.