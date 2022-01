Covid, in Irpinia quasi 5mila contagi in 7 giorni. A Bisaccia sono 87 nelle ultime 24 ore Sale il contagio in provincia di Avellino: 4.608 in 7 giorni, solo ieri positivi 577 tamponi su 1.618, con un tasso del 35,66%. Record a Bisaccia: 87 casi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna a far paura il contagio da Covid in tutta la provincia di Avellino: in sette giorni, quasi 5mila i nuovi casi di positività, mentre in alcune città i numeri fanno ancora più impressione a leggere il bollettino di oggi, lunedì 3 gennaio. A Bisaccia sono 87 i nuovi contagi, nel capoluogo di Avellino altri 78, ad Ariano Irpino (già duramente colpita in passato dal Coronavirus) ci sono 38 nuovi casi. Complessivamente, oggi sono risultati positivi 577 dei 1.618 tamponi analizzati: ieri erano stati 241 su 959, con un tasso di positività che in 24 ore passa così dal 25,13% al 35,66% quotidiano.

Sale anche la pressione sugli ospedali: al Covid Hospital dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, ormai riaperto da poco prima del Natale, ci sono 28 pazienti ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. All'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, i pazienti Covid sono 11, di cui 2 in terapia intensiva. Numeri che in qualche modo certificano l'efficacia dei vaccini da una parte, ma dall'altro confermano anche l'enorme contagiosità della nuova variante del coronavirus, la Omicron. In sette giorni, dal 27 dicembre al 2 gennaio, i casi di positività in Irpinia sono stati 4.608: un numero che supera i quasi 4.300 registrati a novembre del 2020, in piena ondata pandemica. Numero che rischiano anche di essere più gravi se si aggiungono i dati dei test rapidi, che indicano altri 2mila possibili positivi, adesso in attesa di un tampone molecolare. "Tra i nuovi contagiati", spiega Gaetano Morrone, dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, "ci sono molti giovani e bambini sotto gli undici anni, è necessario il completamento della campagna vaccinale per provare a fermare la corsa del virus".