Covid, in Campania aumentano i contagi: 2.524 casi positivi, +268 in 7 giorni

Tornano ad aumentare i contagi da Covid-19 in Campania: un peggioramento drastico di tutti gli indicatori, come si evince dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, ora fa temere in vista del Natale. Anche perché tra i dati in crollo verticale ci sono quelli relativi alle vaccinazioni, che in Campania sono vicine allo zero per tutte le fasce d'età. I casi di contagio sono in forte aumento in quasi tutte le province, anche se al momento i numeri riguardanti i ricoverati sono ancora sotto controllo.

Nell'ultima settimana, l'incidenza è peggiorata sensibilmente, arrivando a 45 per 100mila abitanti, con un incremento dell'11,9% di nuovi casi in sette giorni. Il peggior aumento si registra nelle province di Caserta e Benevento, con un preoccupante + 29,6% percentuale, seguite da quella Avellino (+25,2%). Dietro, c'è la provincia di Napoli con 8,8%, mentre resta praticamente stabile quella di Salerno, che registra un -0,2% complessivo. Al momento, sono un totale di 2.524 i casi positivi in regione, +268 in appena sette giorni, con 8 nuovi decessi. Nel dettaglio: sono 62 i nuovi casi nella provincia di Benevento, 56 in quella di Caserta, 55 in quella di Salerno, 39 in quella di Avellino e 37 in quella di Napoli.

Male anche il rapporto sui vaccinati: la popolazione sotto i 60 anni della Campania ha una percentuale di vaccino pari allo 0%, quella tra i 60 e 69 anni dello 0,5%, quella tra i 70 e i 79 anni dell'1,1% e quella sopra gli 80 anni pari all'1,2% complessivo. Numeri lontanissimi dalle medie nazionali: e già si torna a parlare di Open Day e nuove campagne di sensibilizzazione per incentivare la gente a proteggersi dal virus. Dati migliori, invece, per quanto riguarda i posti letto occupati da pazienti Covid in Campania: risultano occupati il 2,8% dei posti in area medica e 1,2% in quella intensiva.