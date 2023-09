Covid, in Campania superati i mille contagi in un giorno: spaventa la variante Eris Nella giornata di ieri, martedì 12 settembre, in Campania si sono superati i mille casi Covid in un giorno: non succedeva da molto tempo.

A cura di Valerio Papadia

Le vacanze estive hanno spostato una grande moltitudine di persone, l'autunno si avvicina ed ecco che in Italia si riaffaccia lo spauracchio del Covid-19: i contagi sono in forte crescita nelle ultime settimane, a causa soprattutto della nuova variante Eris, che sta diventando dominante. Anche in Campania si registra un'impennata di casi: nella giornata di ieri, martedì 12 settembre, per la prima volta da molto tempo si sono registrati più di mille contagi in 24 ore.

I dati sul Covid-19 in Campania martedì 12 settembre

Per la precisione, nella giornata di ieri, sono stati 1.096 i nuovi casi, a fronte di 5.821 tamponi analizzati (tra molecolari e antigenici); il tasso di positività – il rapporto tra i positivi e i tamponi complessivamente analizzati – è del 18,83%. Negli ospedali della regione, a causa del Covid-19, sono ricoverati 96 pazienti: 3 di questi sono in Terapia Intensiva, mentre gli altri 93 nei reparti di degenza ordinaria.

De Luca: "Ritorniamo a usare le mascherine per il Covid"

Proprio in considerazione dell'aumento dei contagi in Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha avvertito la popolazione, raccomandando di tornare a utilizzare nuovamente la mascherina. "Diciamo che un po' di prudenza non guasta, soprattutto nei luoghi di aggregazione. Cerchiamo di non fare chi si vergogna della mascherina, non è che perdiamo la bellezza, qualcuno addirittura migliora la sua estetica se si maschera" ha detto il presidente della Giunta regionale.