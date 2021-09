Covid, in Campania ci sono 7.415 positivi: contagi aumentati 0,5% in una settimana: dati Gimbe Il report della Fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia del Coronavirus in Campania: “Nella settimana 15-21 settembre la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 0,5%. Negli ultimi 14 giorni ( 8-21 settembre) si rileva un’incidenza di 90 casi positivi per 100.000 abitanti”.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Nella settimana 15-21 settembre la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 0,5%. Negli ultimi 14 giorni ( 8-21 settembre) si rileva un'incidenza di 90 casi positivi per 100.000 abitanti”. Lo scrive la Fondazione Gimbe nell’ultimo report settimanale sull’andamento della pandemia del Coronavirus nella regione meridionale, dati aggiornati al 22 settembre 2021.

In Campania si registrano attualmente 7.415 contagi da Covid19: è settima in Italia per numeri di contagiati, in valori assoluti, dietro la Sicilia a 19.233, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana. La Campania è invece 12esima se si considera il dato dei positivi su 100mila abitanti: pari a 130, contro una media nazionale di 179. Non si registrano particolari preoccupazioni per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto Covid negli ospedali Campania, che in area di medicina generale sono pari al 10% e nei reparti di terapia intensiva al 4%, numeri molto al di sotto della soglia critica che fa scattare la zona gialla, fissati rispettivamente al 15% e al 10%.

Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid della Campania, la curva del contagio in Campania resta stabile. L'ultimo aggiornamento, diffuso nel pomeriggio di ieri dell'Unità di Crisi regionale, non evidenzia infatti sostanziali variazioni nei dati sull'andamento della pandemia: i nuovi casi sono stati 365, a fronte di 17.394 tamponi analizzati. Il tasso di positività, che esprime il rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati, si attesa al 2,1%, in lieve aumento rispetto al giorno precedente, mentre sono purtroppo otto i decessi registrati. Stabili anche i dati sui ricoveri negli ospedali della Campania: un accesso in meno si è registrato in terapia intensiva, mentre due ricoveri in più si sono registrati nei reparti di degenza ordinaria Covid.