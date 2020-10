Luigi De Magistris torna a chiedere a Vincenzo De Luca i dati sul contagio da coronavirus a Napoli. La polemica monta da diversi giorni: il sindaco partenopeo chiede a gran voce di ricevere dati "dettagliati" sull'infezione da Covid-19 nel capoluogo partenopeo "perché rappresentano lo strumento principale che consente di poter analizzare il contagio sul territorio ed, in particolare, la sua diffusione all'interno di ogni Municipalità". Una mancanza che De Magistris lamenta da tempo, ma che negli ultimi giorni ha rimarcato più volte.

Tanto che stamane ha inviato una lettera indirizzata proprio alla Regione Campania, in cui è tornato a chiedere espressamente questi dati. "Ritengo necessario, urgente ed indispensabile che tutti i dati sull'andamento del virus mi siano comunicati costantemente ed in modo dettagliato", ha spiegato nella lettera indirizzata a Palazzo Santa Lucia, chiedendo anche "la relativa recrudescenza e penetrazione nel territorio, e tra la comunità della Città Metropolitana, parte molto rilevante della Regione Campania e di cui, ricordo, sono il sindaco". Una nota che De Magistris ha anche inviato al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, al Ministro della salute Roberto Speranza ed al Prefetto di Napoli Marco Valentini. Già ieri, durante la trasmissione Tagadà su La7, De Magistris era tornato a fare questa richiesta, sebbene a destare stupore era stata la sua dichiarazione sull'app Immuni che il sindaco di Napoli non ha scaricato perché ritenuta "non efficace, né sicura per la privacy". Dichiarazione che aveva scatenato un mucchio di polemiche soprattutto in Rete.