La Campania resterà (quasi sicuramente) zona gialla. Quest'oggi l'Istituto Superiore di Sanità comunicherà i nuovi dati del monitoraggio della pandemia di Coronavirus in Italia: diverse le regioni che rischiano il passaggio verso la zona arancione dell'emergenza, ma la Campania salvo clamorosi ripensamenti si appresta alla conferma in zona gialla. E sarà una conferma "a numero chiuso", visto che più di mezza Italia, quest'oggi, rischia di ritrovarsi in zona arancione, con altre 6 regioni che potrebbero unirsi alle altre già tali assieme alla provincia di Trento, mentre a quella di Bolzano, già zona rossa, potrebbe aggiungersi l'intero Abruzzo.

La situazione di partenza vede infatti già diverse regioni in zona arancione ed il resto d'Italia in zona gialla. Ma oggi, potrebbe esserci il passaggio di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte in zona arancione, raggiungendo le altre regioni già tali. Il solo Abruzzo potrebbe invece "slittare" da zona arancione a zona rossa, dove si trova appunto già Bolzano, con la Valle d'Aosta (e forse la Sardegna) che invece potrebbe entrare in zona bianca. Salvo dunque clamorosi cambiamenti dell'ultima ora, resteranno dunque in zona gialla tutte le altre, tra cui appunto la Campania e buona parte del Meridione.

L'indice di contagio della Campania, infatti, non dovrebbe superare (il condizionale è d'obbligo) la fatidica "quota 1.0", che ne decreterebbe quasi certamente il passaggio in zona arancione. Si tratta, comunque, di una soglia alla qualela Campania si avvicina di settimana in settimana, oscillando tra lo 0,73 e lo 0,91 registrati negli ultimi monitoraggi. I dati sui posti letto occupati negli ospedali è ancora ottimale: ma la situazione inizia a saturarsi, soprattutto nei reparti delle terapie sub-intensive del capoluogo partenopeo. La media di casi giornalieri è ormai stabile attorno ai 1.500 casi quotidiani, e lo stesso rapporto tra tamponi analizzati e nuovi positivi è oscillato nell'ultima settimana tra il 7% ed il 10%: numeri che, comunque, dovrebbero garantire alla Campania la zona gialla per un'altra settimana almeno, nella speranza che l'indice di contagio possa riprendere a calare e scongiurare nuovi rischi di restringimenti per i cittadini.