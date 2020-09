L'aumento dei contagi in Campania e come prepararsi a una possibile necessità di posti letto in tutta la regione. Alle 10 del 3o settembre Vincenzo De Luca incontrerà i direttori delle aziende ospedaliere e i direttori delle Asl, per ampliare i posti letto. Come annunciato dal Governatore campano, la previsione pessimistica degli epidemiologi è che da qui a un mese è che ci sarà un picco di 5.000 contagi. Motivo per cui la Campania si prepara ad avere 20.000 posti disponibili. Ma non solo. La riunione dell'Unità di Crisi in programma nella mattinata avrà come obiettivo di individuare i "Covid Resort" che avranno il compito di alleggerire il carico delle strutture ospedaliere.

Una sorta di strutture sanitarie a bassa intensità di cura, gestite da infermieri e operatori sociosanitari guidati da un medico che dovranno garantire la quarantena a soggetti asintomatici e per garantire la quarantena necessaria. Inoltre queste strutture dovranno garantire l'assistenza di pazienti non ancora negativizzati ma clinicamente guariti.

Intanto Vincenzo De Luca ha già predisposto una sorta di mini lockdown in Campania, per arginare il numero sempre crescente di positivi. La nuova ordinanza firmata dal presidente campano blocca la movida oltre le 22. Feste pubbliche e private con un massimo di 20 persone. L’ordinanza, in vigore fino al 7 ottobre, potrebbe tuttavia non essere l'ultima. "Lo stop alla movida con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di 20 persone alle feste è la penultima decisione prima di chiudere tutto. Sono molto allarmato – spiega De Luca – siamo già nella seconda ondata dell’epidemia".