Covid Campania, oggi 859 contagi e 9 morti: bollettino di venerdì 13 gennaio 2023 In Campania altri 9 decessi per Covid. I nuovi positivi sono 859 su 9.605 test. I dati del bollettino quotidiano di oggi, 13 gennaio 2023.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 859 i nuovi contagi accertati in Campania, al fronte di 9.605 test analizzati (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi); si registrano ulteriori 9 decessi, dei quali 8 avvenuti nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. Sostanzialmente stabile l'occupazione degli ospedali, con un lieve calo di ricoverati in degenza ordinaria. I dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 13 gennaio 2023.

I numeri, come sempre, si riferiscono alle 23:59 del giorno precedente. La percentuale di positività di oggi è dell'8,94%, calcolata come il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi; il dato è in lievemente più basso di quello del bollettino di ieri, 12 gennaio (9,06%, corrispondente a 986 nuovi casi su 10.880 test). Dei nuovi contagiati, 94 sono risultati tali al tampone molecolare (4,38% su 2.151 test) e 765 all'antigenico rapido (10,26% su 7.454 test).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Sul fronte dell'occupazione ospedaliera non ci sono grosse differenze rispetto ai dati diffusi col bollettino di ieri. In base alle ultime rilevazioni in degenza ordinaria Covid i posti letto occupati passano da 357 a 348 (-9), corrispondenti all'11,01% dei 3.160 disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata. In Terapia Intensiva, invece, non si segnalano variazioni: i posti letto occupati sono 23, corrispondenti al 4% dei 575 presenti in totale in regione.