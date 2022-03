Covid Campania, oggi 8.243 contagi e 2 morti: bollettino di sabato 26 marzo 2022 Sono 8.243 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Due i decessi, sale ancora il tasso di occupazione posti letto negli ospedali: 688 i ricoveri.

Sono 8.243 i nuovi casi di Covid in Campania, a fronte di 46.246 tamponi (tra molecolari ed antigenici rapidi) analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali. Il dato è dell'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, che ha diffuso il bollettino quotidiano nel primo pomeriggio. Dei nuovi casi positivi, 1.362 provengono dalle analisi di 12.709 tamponi molecolari, mentre i restanti 6.881 sono emersi dalle analisi di 33.537 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività odierno è dunque del 17,82%, in linea con i dati degli ultimi giorni in tutta Italia.

Sono invece due i decessi registrati, tutti avvenuti nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale così a 9.979 complessivi. Sale ancora l'occupazione dei posti letto in Campania: sono 688 i ricoverati presso le strutture Covid regionali. Di questi, 41 sono in terapia intensiva ed altri 647 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale forniti dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 41

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 647

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha raccomandato la massima attenzione vista la risalita dei contagi, estendendo l'invito ad utilizzare la mascherina all'aperto "anche dopo il 31 marzo", così come ad utilizzare il green pass anche sui mezzi pubblici. La nuova variante del Coronavirus, intanto, continua a far salire l'incidenza in tutta Italia, colpendo anche soggetti vaccinati e guariti.