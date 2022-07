Covid Campania, oggi 7.358 contagi e 10 morti: bollettino di venerdì 22 luglio 2022

Sono 7.358 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 367 al tampone molecolare e 6.991 positivi all'antigenico) su 33.132 tamponi molecolari (4.323) e test antigenici (28.809), ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 22,20% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più alto rispetto a quello registrato ieri del 21,95%, con 8.239 nuovi positivi Covid in Campania emersi dall'analisi di 37.531 tamponi.

Questi i dati dell'ultimo bollettino ordinario della Regione Campania per il Covid19 pubblicato oggi, venerdì 22 luglio 2022, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, giovedì 21 luglio 2022, che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Si registrano 10 morti, dei quali 9 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

I posti letto in terapia intensiva su base regionale

La Campania dalla fine di giugno ha portato i posti letto di terapia intensiva disponibili da 575 a 573. Intanto, nel bollettino di oggi calano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania e nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva passano da 36 a 35 (-1) su 573 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 720 a 710 (-10) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Report posti letto su base regionale:

(*) Posti letto Covid e Offerta privata

Il governatore Vincenzo De Luca è intervenuto sulla situazione del Covid nel corso della diretta web del venerdì:

Stiamo registrando una stabilizzazione dei contagi, non abbiamo particolari sofferenze nelle terapie intensive. Speriamo di aver raggiunto il picco dell'esplosione estiva. Siamo impegnati a sostenere le misure necessarie per far fronte al Covid quotidianamente senza distrarci. Ovviamente il problema dovrà essere verificato alla ripresa. Arriverà un nuovo vaccino, ma non abbiamo certezza dei tempi. Intanto fate la quarta dose. Dopo la stagione turistica con tanti eventi e milioni di persone che arrivano in Campania dovremo mettere nel conto una ripresa dei contagi. Siamo preparati ad ogni emergenza. Cerchiamo di essere prudenti e responsabili con l'uso della mascherina e l'igiene personale.