Covid Campania, oggi 4.837 contagi e 10 morti: bollettino di lunedì 4 luglio 2022 In Campania 4.837 nuovi positivi da 12.835 tamponi (incidenza del 37,69%). Si registrano altri 10 decessi. I dati nel bollettino Covid di oggi, 4 luglio 2022.

A cura di Redazione Napoli

I nuovi positivi in Campania sono 4.837. Si registra il decesso di altre 10 persone (6 nelle ultime 48 ore, 4 morte in precedenza ma registrate ieri), che portano a 10.673 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia. In aumento il numero dei ricoverati: nelle ultime ore i degenti nei reparti ordinari Covid sono passati da 513 a 540. L'aggiornamento nel bollettino quotidiano della Regione Campania di oggi, 4 luglio 2022.

Il numero dei nuovi positivi è meno della metà rispetto a ieri, quando ne erano stati 10.078, ma il numero più basso dipende fortemente da quello dei test analizzati, che cala drasticamente nel fine settimana (i dati sono, come sempre, relativi alle 23:59 di ieri): i nuovi casi sono emersi dall'analisi di 12.835 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari), con una incidenza del 37,69%, più alta di quella del 34,6% riscontrata dal bollettino di ieri, 3 luglio (10.078 contagi su 29.124 test). Dei nuovi casi, 140 sono emersi dai tamponi molecolari (su 1.316 test) e 4.697 dagli antigenici rapidi (su 11.519 test).

In ospedale risultano ricoverate, in degenza ordinaria Covid, 540 persone su 3.106 posti disponibili tra strutture pubbliche e private (pari al 17,09%), con un aumento di 27 posti letto occupati rispetto a ieri. Nessuna variazione in Terapia Intensiva, dove ci sono 33 pazienti su 573 posti complessivamente disponibili in regione (pari al 6,43%).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 540 (+27)