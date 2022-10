Covid Campania, oggi 2.193 contagi e 2 morti: bollettino di sabato 15 ottobre 2022 In Campania 2.193 nuovi contagi Covid. Si registrano altri 2 decessi (in totale 11.254). I dati contenuti nel bollettino quotidiano di oggi, 15 ottobre 2022.

Sono 2.193 i nuovi contagiati Covid in Campania, emersi dall'analisi di 13.135 test, tra tamponi molecolari e antigenici rapidi; si registra il decesso di altri 2 pazienti, che portano a 11.254 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I nuovi dati contenuti nel bollettino ordinario Covid della Regione Campania di oggi, 15 ottobre 2022.

Dal prospetto si evince che la percentuale di positività, ovvero il rapporto tra test analizzati e quelli risultati positivi, è oggi del 16,47%, più alta di quella registrata col bollettino di ieri, 14 ottobre 2022, quando era stata del 15,09% (corrispondente a 1.891 positivi su 12.530 test). Dei nuovi test analizzati, 10.650 erano antigenici rapidi (con 2.075 positivi, 19,48%) e 2.665 molecolari (con 118 positivi, 4,43%).

Covid Campania, l'occupazione degli ospedali

Sul fronte dell'occupazione degli ospedali non si registrano variazioni nelle Terapie Intensive, dove alle 23:59 di ieri risultavano 14 i posti letto occupati (pari al 2,43% dei 575 posti complessivamente presenti in regione). Aumentano, invece, i posti letto occupati nelle degenze ordinarie Covid: in una giornata sono passati da 262 a 274 (+12), portano il tasso di occupazione all'8,67% (calcolato sui 3.160 posti disponibili in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata). I pazienti in isolamento fiduciario domiciliare, infine, come riportato dal prospetto nazionale, sono 45.676 e gli attualmente positivi in regione sono in totale 45.964.