Covid Campania, oggi 1.891 contagi e 6 morti: bollettino di venerdì 14 ottobre 2022 Sono 1.891 i nuovi casi di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato la Regione Campania. Sei i nuovi decessi, stabili i ricoveri in ospedale.

Sono 1.891 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, dopo 12.530 test analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Cala il tasso di positività, che ieri era pari al 16,98% mentre oggi scende al 15.09% quotidiano. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano pubblicato nel pomeriggio. Dei nuovi casi positivi di Coronavirus, 110 sono emersi da 3.060 tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali, mentre gli altri 1.781 casi sono emersi dalle analisi di 9.470 tamponi antigenici rapidi.

Sono sei i nuovi decessi: quattro di essi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri due sono avvenuti nei giorni precedenti ma registrati solo oggi. Resta invariato il numero di ricoverati per Covid, che resta fermo ai 276 di ieri: invariata anche la divisione tra persone ricoverate in terapia intensiva (14 come ieri) e quelle ricoverate nei reparti di degenza ordinaria (262 come nell'ultima rilevazione). Nell'ultimo rapporto della Fondazione GIMBE, la Campania resta nel rischio moderato seppur con dati bassi per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, sia per quanto riguardi quelli in terapia intensiva (1,9%) che in area medica ordinaria (7,3%), entrambi al di sotto della media nazionale. Questo invece il report dei posti letto tra occupati e disponibili nelle aree Covid come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 262 (=)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata