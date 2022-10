Covid Campania, oggi 2.035 contagi e 1 morto: bollettino di sabato 1 ottobre 2022 In Campania 2.035 nuovi casi Covid su 11.451 test. Si registra un nuovo decesso (in totale 11.220). I dati del bollettino quotidiano di oggi, 1 ottobre 2022.

A cura di Redazione Napoli

In Campania ci sono 2.035 nuovi positivi Covid. Emerge dall'ultima sessione di analisi, durante la quale sono stati verificati 11.451 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Rispetto al precedente aggiornamento si registra un nuovo decesso (che porta a 11.220 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020). I nuovi dati sono contenuti nel bollettino Covid della Regione Campania di oggi, 1 ottobre 2022.

Con l'aggiornamento odierno si registra un tasso di positività – ovvero il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi – del 17,77%, che conferma l'aumento degli ultimi giorni; quello emerso dal bollettino di ieri, 30 settembre, era stato del 17,13% (pari a 2.135 contagi su 12.460 test). Dei nuovi positivi, 1.904 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 8.682 test, 21,93%) e 131 al molecolare (su 2.769 test, 4,73%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Restano stabili i dati sui ricoveri in Campania, rispetto al precedente aggiornamento le variazioni sono minime. In Terapia Intensiva alle 23:59 di ieri (momento, come sempre, delle rilevazioni riportate nei bollettini) i posti letto occupati erano 6, uno in meno rispetto al giorno precedente e corrispondenti all'1,04% dei 575 posti letto di Rianimazione complessivamente disponibili in Campania. Nei reparti di degenza ordinaria Covid, invece, c'erano 260 posti letto occupati, 3 in meno rispetto al bollettino del giorno precedente e pari all'8,23% dei 3.160 posti letto disponibili (tra strutture pubbliche e offerta privata).