Covid Campania, oggi 1.636 contagi e 0 morti: bollettino di venerdì 23 settembre 2022 In Campania ci sono 1.636 nuovi positivi Covid, non si registrano nuovi decessi. I dati del bollettino quotidiano della Regione di oggi, 23 settembre 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania ci sono altri 1.636 positivi Covid: il dato emerge dall'analisi di 11.803 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi) e viene riportato nel bollettino quotidiano della Regione Campania di oggi, 23 settembre 2022 (aggiornato, come sempre, alle 23:59 precedenti). Nelle ultime 48 ore non risultano nuovi decessi, né decessi precedenti e successivamente associati al Covid: il numero delle vittime in Campania è quindi di 11.212 dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020.

Il tasso di positività dell'ultimo bollettino – ovvero il rapporto tra test analizzati e quelli risultati positivi – si attesta sul 13,86%, lievemente più alto di quello registrato nel bollettino di ieri, 22 settembre (13,23%, pari a 1.755 positivi su 13.265 tamponi analizzati). Dei test esaminati, 9.085 erano tamponi antigenici rapidi (con 1.551 positivi) e 2.718 erano molecolari (dei quali 85 sono risultati positivi).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Sul fronte dell'occupazione degli ospedali, resta stabile la situazione nelle Terapie Intensive, dove in base agli ultimi dati disponibili i posti letto occupati sono 9, senza alcuna variazione rispetto al bollettino di ieri, e corrispondenti all'1,57% dei 575 posti di Rianimazione presenti in Campania; cala, invece, seppur di poco, il numero dei ricoverati in degenza ordinaria Covid: i posti letto occupati sono 219, ovvero 9 in meno di ieri e corrispondenti al 6,93% dei posti letto disponibili complessivamente in regione tra strutture pubbliche e offerta privava Covid.