Covid Campania, oggi 1.453 contagi e 2 morti: bollettino di domenica 8 gennaio 2023 Sono 1.453 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore su 10.402 tamponi analizzati. Due i nuovi decessi, stabili i ricoverati in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il bollettino Coronavirus della Campania

Sono 1.453 i nuovi casi positivi a Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 10.402 tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di incidenza passa così al 13.96% giornaliero. Dei nuovi 1.453 casi, sono 71 quelli emersi dalle analisi in laboratorio di 1.616 tamponi molecolari, mentre i restanti 1.382 casi positivi sono venuti fuori dalle analisi di 8.786 tamponi antigenici rapidi. Nelle scorse ore, la Campania è stata inserita tra le regioni a "rischio moderato" da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Altri due i morti per Covid in Campania: uno di questi è avvenuto nelle ultime 24 ore, mentre un secondo è deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri. Restano pressoché stabili i ricoveri negli ospedali, con un leggero calo di pazienti nei reparti di degenza ordinaria. Nel dettaglio, sono 374 i ricoverati attuali (ieri erano 380), di cui 17 nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi campani (dato identico a quello di 24 ore fa) e 357 nei reparti di degenza ordinaria (sei in meno rispetto a ieri, quando il dato era di 363). Questo, infine, il report sui posti letto occupati e quelli disponibili in Campania dai ricoverati per Covid, come comunicato da Palazzo Santa Lucia nel bollettino odierno:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 *

Posti letto di degenza occupati: 357 (-6)

* (posti letto Covid e offerta privata)