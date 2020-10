Covid Campania, nuova ordinanza: i locali chiudono alle 23. Runners dalle 6 alle 8.30

Nuova ordinanza della Regione Campania per contrastare il coronavirus: cambiano gli orari di chiusura dei locali, i runners in strada solo dalle 6.00 alle 8.30 in determinati luoghi pubblici. Confermato l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il protocollo per i matrimoni e le cerimonie. Massima allerta per il trasporto pubblico.