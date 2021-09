Covid Campania, beffati i volontari del vaccino ReiThera: esenzione Green Pass solo fino a novembre Avranno l’esenzione dal Green Pass solo fino al 30 novembre i volontari del vaccino sperimentale ReiThera contro il Covid19 in Campania, esclusi finora dalla piattaforma regionale degli immunizzati. Dopo le proteste, dal ministero della Salute il 25 settembre è arrivata la proroga dell’esenzione. Ma potrebbe essere l’ultima. E i volontari non ci stanno: “Noi penalizzati”. Il green pass, infatti, per chi è stato vaccinato con i vaccini già autorizzati, ha validità un anno.

La proroga

Nella circolare del Ministero della Salute di 3 giorni fa, firmata dal direttore generale Giovanni Rezza, con ad oggetto la "proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-19", viene confermato che "la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)".

Le difficoltà per i vaccinati con ReiThera

Cosa faranno adesso i volontari, che in Campania sono diverse decine? In molti nelle prossime settimane si sottoporranno al test sierologico per misurare gli anticorpi, se la copertura anticorpale sarà sufficiente, si preparano a chiedere un'ulteriore proroga al governo. Fino a quando il ReiThera non sarà autorizzato come gli altri vaccini. Tante le difficoltà e le discriminazioni sofferte in questi mesi, raccontano a Fanpage.it: anche dimostrare di avere diritto all'accesso ad un parco archeologico, come tutti gli altri vaccinati detentori di green pass diventava una impresa, con la necessità di esibire tutte le circolari ministeriali con le esenzioni e le proroghe. Il tutto perché il ReiThera non è inserito nella piattaforma dei vaccinati online. Né è stato previsto un QR code per semplificare le procedure.