Covid Campania, 7.016 contagi e 4 morti: bollettino di sabato 23 luglio 2022

Covid-19 in Campania: oggi 7.016 positivi, 4 decessi e 33.527 tamponi. In terapia intensiva occupati 35 posti letto.

Continuano a calare i contagi in Campania. E la speranza è che, raggiunto il picco della parabola della variante Omicron 5, ora si vada verso un netto calo dei casi entrando nel mese di agosto. In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 7.016 positivi al Coronavirus (6.641 al test antigenico e 375 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute.

Sono 4 i decessi in totale, 3 nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 33.527 di cui 28.848 test antigenici e 4.679 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 573 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 35 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 681 occupati.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, qualche giorno fa, commentando il rapporto settimanale si è detto moderatamente ottimista:

Presidente della Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio:

Per quanto riguarda il Covid registriamo una specie di stabilizzazione dei contagi. Non abbiamo particolari sofferenze nelle terapie intensive, speriamo di aver raggiunto il picco di questa esplosione estiva. Ovviamente siamo impegnati a sostenere le misure necessarie per far fronte al Covid quotidianamente. Arriverà un nuovo vaccino, nel frattempo andiamoci a fare la quarta dose. Cerchiamo di mantenere la presa sul problema, non dobbiamo distrarci.