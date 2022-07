Covid, in Campania casi in calo nell’ultima settimana: -18,8%: “Verso la fase discendente” L’analisi dell’andamento della pandemia della Fondazione Gimbe, per la settimana 13-19 luglio, indica una generale diminuzione dei contagi da Covid-19.

Diminuiscono, negli ultimi sette giorni, i contagi da Covid-19 in Campania: nella settimana 13-19 luglio, infatti, sul territorio regionale si è registrato un calo del 18,8%. Sono questi i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia ne monitora l'andamento in tutte le regioni italiane. Molto bene soprattutto Napoli e provincia, dove la diminuzione dei nuovi casi registrata nell'ultima settimana è del 24,2%. La diminuzione dei nuovi casi si registra, tendenzialmente, in tutto il Paese – in 15 regioni, mentre in altre 6 il dato aumenta – segnale che potrebbe essere cominciata la fase discendente del virus dopo il picco delle ultime settimane.

"Dopo 5 settimane di aumento il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione (-13,3% rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 13-19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media mobile a 7 giorni che si colloca intorno a 90 mila casi al giorno" ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Covid-19, in aumento decessi e ricoveri

Se i nuovi casi diminuiscono e potremmo essere entrati nella fase calante, in Italia aumentano però ricoveri e decessi. Per quanto riguarda quest'ultimo dato, ovvero i morti causati dal Covid-19 nella settimana 13-19 luglio, questi sono 823, a fronte dei 692 decessi registrati nella settimana precedente: un aumento, dunque, del 18,9%. Aumentano, come detto, anche i ricoverati in degenza e quelli in terapia intensiva: i primi sono 10.975 (contro i 9.724 della settimana scorsa); i secondi sono invece 413 (a fronte dei 375 della scorsa settimana).