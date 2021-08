Covid Campania, 610 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di sabato 7 agosto Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia in Campania nelle ultime 24 ore, diramati dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 610 i nuovi casi, a fronte di 8.008 tamponi molecolari analizzati, Il tasso di positività aumenta al 7,62%, mentre si registrano purtroppo anche due decessi.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 610 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, mentre sono 8.008 i tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 12.234 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Covid-19 sul territorio, diramati oggi, sabato 7 agosto 2021, dall'Unità di Crisi della Protezione Civile. Oggi, il tasso di positività – rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – si attesta al 7,62%, in aumento rispetto a quello registrato ieri (6,11%). In Campania, purtroppo, si registrano anche due decessi: come rende noto l'Unità di Crisi, i nuovi decessi si sono registrati nelle ultime 48 ore.

Accanto al progressivo aumento dei contagi che si sta osservando ormai da diverse settimane, a causa della variante Delta del Coronavirus, diventata dominante anche in Campania, si osserva purtroppo un aumento anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali della regione, anche se per fortuna in maniera meno significativa rispetto ai contagi. Il bollettino odierno, infatti, riferisce che i ricoverati in terapia intensiva sono 14, vale a dire uno in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria sono 267, ovvero 10 in più rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report relativo allo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, diramato col bollettino dell'Unità di Crisi: