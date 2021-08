Covid Campania, 552 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di mercoledì 11 agosto In Campania continua a risalire la curva del contagio da Coronavirus: 552 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, altri quattro invece i decessi registrati. Tornano a salire anche i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali campani: 300 i ricoveri totali, come non accadeva da diverse settimane.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano a salire i casi positivi di Coronavirus in Campania: sono 552 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Sono quattro invece i decessi registrati, di cui uno nelle ultime 48 ore ed altri tre deceduti nei giorni precedenti. Ma il dato che preoccupa è l'aumento dei posti letto negli ospedali napoletani: i pazienti ricoverati per Covid-19 sono ora 299, dato che continua a salire di 10-15 unità al giorno. Sono 15 i pazienti in terapia intensiva, altri 284 sono ricoverati nei reparti di degenza ordinaria. Numeri che in Campania non si registravano da settimane.